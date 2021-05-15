“سرايا القدس” تعلن إطلاق حملة صاروخية قوية.. وصفارات الإنذار تدوي بتل أبيب

2021-05-15 / 3:42 مساءً
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هبة بريس - وكالات

أفاد وكالة روسيا اليوم، بأن صافرات الإنذار تدوي حاليا في مستوطنة بجنوب الضفة الغربية، وعسقلان وسديروت وكريات جات وكارمي جات وغلاف غزة وجنوب تل أبيب.

ويأتي إطلاق الصافرات في هذه المناطق تزامنا مع إعلان “سرايا القدس”، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، بدء حملة صاروخية قوية باتجاه المدن والبلدات المحتلة وغلاف غزة.

وأكدت “سرايا القدس” أنها “دكت بعشرات الصواريخ والقذائف مواقع العين الثالثة وخزاعة وصوفا وكرم أبو سالم”.

وفي وقت لاحق، أكدت “سرايا القدس” توسيع نطاق أهدافها عبر “توجيه ضربة صاروخية كبيرة وقوية ومكثفة باتجاه مدينة الخضيرة وتل أبيب وأسدود وجان يفنا وعسقلان وسديروت ونتيفوت وجميع مغتصبات غلاف غزة.”

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