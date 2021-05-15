نهضة بركان يغرم محسن ياجور 30 مليون بسبب تصريحه

2021-05-15 / 2:58 مساءً
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هبة بريس

اصدر فريق نهضة بركان عقوبة قاسية في حق لاعبه محسن ياجور , على خلفية التصريحات التي وصفها البلاغ باللامسؤولة .

وقرر المكتب المسير للفريق البرتقالي تغريم محسن ياجور 30 مليون سنتيم , بعد جلسة الاستماع له , حيث اشار البلاغ ان التصريحات مست بسمعة النادي واثرت سلبا على الفريق واللاعبين قبل مواجهة المغرب التطواني برسم الجولة 15 .

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