نهضة بركان يغرم محسن ياجور 30 مليون بسبب تصريحه
هبة بريس
اصدر فريق نهضة بركان عقوبة قاسية في حق لاعبه محسن ياجور , على خلفية التصريحات التي وصفها البلاغ باللامسؤولة .
وقرر المكتب المسير للفريق البرتقالي تغريم محسن ياجور 30 مليون سنتيم , بعد جلسة الاستماع له , حيث اشار البلاغ ان التصريحات مست بسمعة النادي واثرت سلبا على الفريق واللاعبين قبل مواجهة المغرب التطواني برسم الجولة 15 .
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تعليق واحد
هدش حشوما حاولوا علا الاعب ديالكم رآه عطى الكثير للكرة المغربية والنهضة بركان
30 مليون بزاف