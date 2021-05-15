نهضة بركان يغرم محسن ياجور 30 مليون بسبب تصريحه

هبة بريس

اصدر فريق نهضة بركان عقوبة قاسية في حق لاعبه محسن ياجور , على خلفية التصريحات التي وصفها البلاغ باللامسؤولة .

وقرر المكتب المسير للفريق البرتقالي تغريم محسن ياجور 30 مليون سنتيم , بعد جلسة الاستماع له , حيث اشار البلاغ ان التصريحات مست بسمعة النادي واثرت سلبا على الفريق واللاعبين قبل مواجهة المغرب التطواني برسم الجولة 15 .

ما رأيك؟ المجموع 6 آراء 0 6