حملة فايسبوكية ضد “أصحاب السترات الصفرا ء وابتزازهم
هبة بريس - الرباط
أطلق عدد من نشطاء موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” حملة ضد انتشار ظاهرة حراس مواقف السيارات وابتزازهم لأصحاب السيارات.
و”بين كل موقف وموقف”، أصبح أصحاب السيارات يتفاجأون بوجود أشخاص يرتدون “سترات صفراء” ويعطون أنفسهم صفة “حارس” مطالبين السائقين بدفع أسعار معينة مقابل وقوفهم لساعات أو حتى دقائق لقضاء أغراضهم.
وفي هذا الصدد، قال أحد النشطاء :”ولينا كنبغيو نهبطو غي نتيريو لفلوس من لكيشي ولا ناخذو الخبز من مخبزة كيوقف علينا واحد لابس جيلي صفر ويفرض عليك تخلصو بزز “.
وأضاف آخر”هادشي ماشي معقول خاص الجهات المعنية تتدخل لتوقيف ابتزاز وجشع هاد الفئات اللي كتأثر على صورة البلاد والسياحة ديالها”
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6 تعليقات
قسما بالله العلي العظيم ايلى دخلت لواحد الباركينك فمارتيل غير بالغلاط ماسطاسيونيتش اومانزلتش من الطوموبيل كاع فاش بغيت نخرج خلصت 10 دراهم بزز
عند شراء خبزة من المخبزة بثمن درهم نصف تقام عليك ب ثلاثة دراهم ونصف بسبب أصحاب الجيليات الصفراء اللهم إن هذا منكر. سؤالي اين هم المسؤولون من كل هذه الابتزازات.
الجماعات الحلية همها الوحيد هو ملء الصناديق الفارغة بسبب سوء التسير وبعد ذلك لا حياة لم تنادي . اقتصاد الريع على عنيك يابن عدي .ونفس الاشخاص هم الذين يفوزون بالصفقات . اصحاب الكروش .لماذا لا تخصص 50% من المواقف لحاملي الشهادات العاطلين على شكل شركات . مع تنظيم النشاط بقوانين فعالة وكنانيش تحملات صارمة لردع اكتراء في اكتراء في اكتراء الى ما نهاية . هل صعب منع الفائز بالصفقة من اعادة اكتراء لاحد آخر من طرف قانون جزري . لربما مناك شيء ما في الكواليس. كما يقال بالفرنسية il ya anguille sous roche
والله الى عيقو بنادم جاع ماحيلتك للضرائب ماحيلتك للمازوط خرج ليك هاد الجراد المنتشر لايبقي ولايدر .الله يبعدهم عليها
الدولة هي المسؤولة…..
ظاهرة حراس مواقف السيارات اصبحت منتشرة بكثرة اصبحوا متواجدين بين الممرات بين المنازل المتواجده امام المستشفى الجامعي بمراكش يجب وضع علامة في الاماكن المخصصة بعيدا امام الأبناك والمخابيز لان الانسان يستغرق في قضاء حاجته 5 دقائق وشكرا للمسؤولين عن الشان المحلي