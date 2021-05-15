صورة تعبيرية

حملة فايسبوكية ضد “أصحاب السترات الصفرا ء وابتزازهم

2021-05-15 / 2:44 مساءً
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هبة بريس - الرباط

أطلق عدد من نشطاء موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” حملة ضد انتشار ظاهرة حراس مواقف السيارات وابتزازهم لأصحاب السيارات.

و”بين كل موقف وموقف”، أصبح أصحاب السيارات يتفاجأون بوجود أشخاص يرتدون “سترات صفراء” ويعطون أنفسهم صفة “حارس” مطالبين السائقين بدفع أسعار معينة مقابل وقوفهم لساعات أو حتى دقائق لقضاء أغراضهم.

وفي هذا الصدد، قال أحد النشطاء :”ولينا كنبغيو نهبطو غي نتيريو لفلوس من لكيشي ولا ناخذو الخبز من مخبزة كيوقف علينا واحد لابس جيلي صفر ويفرض عليك تخلصو بزز “.

وأضاف آخر”هادشي ماشي معقول خاص الجهات المعنية تتدخل لتوقيف ابتزاز وجشع هاد الفئات اللي كتأثر على صورة البلاد والسياحة ديالها”

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