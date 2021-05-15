بعد قصف برج سكني.. “القسام” تتوعد: على سكان تل أبيب الوقوف على رجل واحدة

2021-05-15 / 2:06 مساءً
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هبة بريس - وكالات

توعّدت كتائب عز الدين القسّام، الجناح المسلّح لحركة “حماس”، السبت، إسرائيل بـ”رد مزلزل”، بعد قصف برج سكني بمدينة غزة.

وقال أبو عبيدة، الناطق العسكري باسم الكتائب، في بيان “بعد قصف البرج السكني بمدينة غزة، على سكان تل أبيب والمركز (وسط إسرائيل) أن يقفوا على رجل واحدة وينتظروا ردّنا المزلزل”.

وفي وقت سابق، دمّرت المقاتلات الإسرائيلية الحربية برجا سكنيا يضم عددا من المكاتب الإعلامية الدولية بمدينة غزة، منها مكتب قناة الجزيرة القطرية، ووكالة أسوشيتد برس الأمريكية.

وقصفت الطائرات الإسرائيلية بعدة صواريخ، عمارة “الجلاء”، المكوّنة من 13 طابقا، ما أدى لتدمير البرج بشكل كامل.

وكانت العمارة تضم أيضا شققا سكنية (نحو 60 شقة)، وبعض الإذاعات المحلية، ومكاتب لأطباء ومحامين.

كما ارتكبت إسرائيل، فجر السبت، مجزرة في مخيم الشاطئ للاجئين الفلسطينيين غربي مدينة غزة، بعدما دمرت منزلا على رؤوس ساكنيه، ما أسفر عن استشهاد 10 فلسطينيين، منهم 8 أطفال، وسيدتان.

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تعليق واحد

  1. تاريخهم ملييء بالجرائم والاغتيالات منذ ظهور الانبياء ببني إسرائيل قتلوا الانبياء والمرسلين والصالحين وسبوا الله تعالى ..الخ المصدر -القران الكريم.فقد عاقبهم الله تعالى كلما تجاوزوا الخطوط الحمراء لكنهم لم يتوبوا الى الله تعالى بل تمادوا في ذلك لانه تشجعهم بلاد الغرب مثل امريكا و بريطانيا اوروبا ..الخ الظالم يعاقب في الدنيا و الآخرة كيفما كان نوعه ان لم يتب الى الله تعالى.

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