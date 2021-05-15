بسبب تأزم وضعيته المالية.. مقاول ينتحر بمدينة تطوان
هبة بريس - تطوان
اهتز حي سانية الرمل بمدينة تطوان، يوم أمس الجمعة، على وقع حادث انتحار مقاول بإلقاء نفسه من شرفة بيته.
وحسب مصدر محلي، فقد أقدم المقاول الخمسيني على رمي نفسه من شرفة منزله بسبب تأزم وضعه المالي جراء جائحة كورونا، حيث لفظ أنفاسه الأخيرة على الفور.
وأضاف ذات المصدر، أن المصالح المعنية حلت على عجل بعين المكان، حيث تم نقل جثة الهالك إلى مستودع الأموات وفتح تحقيق للكشف عن ملابسات الحادث
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تعليق واحد
من ضحايا سياسة الحكومة في تسيير أزمة كورونا .
لا تعويضات لا خدمة مݣادة و البنكات مكاين غير آرا آرا .
كما قال السي العثماني غادي نقضيو على باباها باليل هههههه.
أنا أقول له الله يعطيك الصحة خانات تنقضي على باباها باليل و تنقضي على بما بالنهار .
هذا هو المظنوم فيك السيد الرئيس الذي انتخبه الشعب ال……