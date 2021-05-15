فلاحو ضيعات “العرجة” يثمنون جهود الدولة للتخفيف من خسائرهم

هبة بريس - وجدة

ثمنت الجماعة السلالية أولاد سليمان بفكيك، مخرجات اللقاء الذي جمع أعضائها بوالي جهة الشرق معاذ الجامعي، والمدير الجهوي للفلاحة محمد بوسفول، والمنعقد مستهل الأسبوع الحالي.

وحسب بيان لأعضاء الجماعة توصل موقع هبة بريس بنسخة منه، أنها حضرت اجتماعا ترأسه والي جهة الشرق عامل عمالة وجدة أنكاد، لاستكمال سلسلة من اللقاءات التشاورية مع السلطات المحلية والإقليمية حول ضيعات “العرجة”، وحضره عامل إقليم بوعرفة-فكيك، وباشا مدينة فكيك، وكذا المدير الجهوي لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، إضافة إلى رؤساء المصالح الخارجية للوزارات ذات الإختصاص بالموضوع.

وأشار البيان ذاته، أن الاجتماع يندرج في إطار الدينامية الاستعجالية التي أطلقتها الدولة المغربية للبحث عن الصيغ المناسبة والمستعجلة للتخفيف من قرار عسكر الجزائر والقاضي بالاستيلاء على ضيعات فلاحي منطقة “العرجة”، مخلفة تبعات مادية ومعنوية واجتماعية لذوي الحقوق، والذي اعتبرته الجماعة السلالية في بيانها ب “المفاجئ والجائر”.

كما أن والي الجهة استهل اللقاء على “العطف والاهتمام الكبير” الذي يوليه الملك محمد السادس لهذه القضية، الذي أصدر تعليماته لاتخاذ جميع الإجراءات المناسبة والاستثنائية للتخفيف من معانات المتضررين، “إنصافا لهم على وطنيتهم الصادقة”، ليقدم على إثره المدير الجهوي للفلاحة عرضا شاملا لمقترح صيغ الدعم، تلخصت في نقطتين أساسيتين، وهي استصلاح أراض مما تبقى من “العرجة” قصد إنشاء مشروع فلاحي مندمج لفائدة ذوي الحقوق من الجماعة السلالية لقصر أولاد سليمان، وكذا مساعدة ودعم مادي (وليس تعويضا)، للمتضررين من مستغلي الضيعات الفردية، بعد أخذ رأيهم في الموضوع.

وشدد أعضاء الجماعة السلالية في بيانهم الصادر ، على تثمينهم لمقترحات السلطات الجهوية، موجهين الشكر الجزيل لوالي الجهة، والسلطات الإقليمية والمحلية، وللمدير الجهوي للفلاحة، “ولكل من ساهم من قريب أو من بعيد في التخفيف من آثار أزمة العرجة على فلاحينا”، مختتمين بيانهم بتجديد أواصر الولاء والإخلاص للملك محمد السادس.

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