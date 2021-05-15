حماس: رفض إسرائيل هو سبب إخفاق المساعي الدولية لإقرار الهدنة

هبة بريس - وكالات

كشفت حركة المقاومة الإسلامية في فلسطين “حماس”، عن إخفاق المساعي الدولية لإقرار هدنة في قطاع غزة، مؤكدة أن السبب هو رفض الجانب الإسرائيلي.

وبحسب تصريحات لوكالة “سبوتنيك”، قال فوزي برهوم المتحدث باسم حركة “حماس”: “إن كافة المساعي والتحركات الدولية لإقرار هدنة في قطاع غزة ووقف التصعيد تخفق بسبب موقف إسرائيل الرافض”.

وأكد أن “حماس تلقت اتصالات مكثفة من عدة جهات وأبلغناهم أن المسؤول عن كل هذا العدوان هو العدو الإسرائيلي الذي بدأ بالعدوان على الشيخ جراح ومرورا بالقدس والمسجد الأقصى والعدوان الخطير على غزة”، مشددا على أن “كل هذه الجهود ما زالت تصطدم مع العقلية العنصرية الإسرائيلية المتعطشة للدماء والتدمير والقتل”.

وكشف أن “عدة جهود بذلت من قبل المصريين والقطريين والأمميين مع حماس من أجل إيجاد حالة من التهدئة ووقف العدوان الإسرائيلي على شعبنا الفلسطيني”، لافتا إلى أن “روسيا تبذل جهودا مع أطراف عدة لوقف العدوان على شعبنا ولكن كل الجهود من كافة الأطراف لم تحدث اختراقا جوهريا إلى الآن في موضوع التهدئة”.

وتابع: “ليس لدينا أي اتصالات مباشرة مع الأميركيين، وقد أبلغنا كل الوسطاء بأن الذي بدأ العدوان هو الاحتلال الإسرائيلي وعليه أن يوقف إجراءاته التعسفية بحق أهلنا في القدس والشيخ جراح وينهي اقتحاماته والمستوطنين للمسجد الأقصى وإنهاء كافة أشكال عدوانه على غزة”.

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