ساعات قبل العودة ل”الساعة الإضافية”.. مغاربة يطالبون بالابقاء على التوقيت الرسمي
هبة بريس - الرباط
ستعود المملكة إلى توقيت غرينيتش + 1 عند حلول الساعة الثانية صباحا من يوم غد الأحد 16 ماي 2021.
وسيكون المواطنون بالمملكة مدعوين إلى إضافة ستين (60) دقيقة إلى ساعاتهم بحلول الساعة الثانية صباحا من يوم غد.
وساعات قبيل العودة للساعة الإضافية، تجددت مطالب المغاربة بالإبقاء على الساعة القانونية “غرينيتش”.
وأكد المواطنون على أن الساعة الإضافية تؤثر سلبا على صحتهم ونفسيتهم ونفسية أبنائهم مطالبين الحكومة بإعادة النظر فيها وألغائها.
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3 تعليقات
GMT,هي الساعة الطبيعية و الجغرافية للمغرب و كذا الشعور بالراحة النفسية للأطفال و الكبار،
فهل من آذان صاغية
نعم يجب الإبقاء على هذا التوقيت الملاءم تماما للموقع الجغرافي للمغرب بالنسبة للمجالات الزمنية. اما بخصوص الفارق الزمني مع مناطق أخرى فهذا أمر عادي و يتم التعامل معه منذ القديم دون ضرورة إضافة ساعة أخرى
خاص هذه الحكومة ترحل و تزيد لحالها مرضونا فكل شي ماشي غير فإضافة الساعة