ساعات قبل العودة ل”الساعة الإضافية”.. مغاربة يطالبون بالابقاء على التوقيت الرسمي

هبة بريس - الرباط

ستعود المملكة إلى توقيت غرينيتش + 1 عند حلول الساعة الثانية صباحا من يوم غد الأحد 16 ماي 2021.

وسيكون المواطنون بالمملكة مدعوين إلى إضافة ستين (60) دقيقة إلى ساعاتهم بحلول الساعة الثانية صباحا من يوم غد.

وساعات قبيل العودة للساعة الإضافية، تجددت مطالب المغاربة بالإبقاء على الساعة القانونية “غرينيتش”.

وأكد المواطنون على أن الساعة الإضافية تؤثر سلبا على صحتهم ونفسيتهم ونفسية أبنائهم مطالبين الحكومة بإعادة النظر فيها وألغائها.

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