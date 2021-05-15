صورة تعبيرية

ساعات قبل العودة ل”الساعة الإضافية”.. مغاربة يطالبون بالابقاء على التوقيت الرسمي

2021-05-15 / 11:18 صباحًا
0
هبة بريس - الرباط

ستعود المملكة إلى توقيت غرينيتش + 1 عند حلول الساعة الثانية صباحا من يوم غد الأحد 16 ماي 2021.

وسيكون المواطنون بالمملكة مدعوين إلى إضافة ستين (60) دقيقة إلى ساعاتهم بحلول الساعة الثانية صباحا من يوم غد.

وساعات قبيل العودة للساعة الإضافية، تجددت مطالب المغاربة بالإبقاء على الساعة القانونية “غرينيتش”.

وأكد المواطنون على أن الساعة الإضافية تؤثر سلبا على صحتهم ونفسيتهم ونفسية أبنائهم مطالبين الحكومة بإعادة النظر فيها وألغائها.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of طقس السبت : الأجواء قليلة السحب و الحرارة في ارتفاع ملموس

طقس السبت : الأجواء قليلة السحب و الحرارة في…

2021-05-15 / 8:30 صباحًا
Photo of “واتساب” يبدأ في تقييد خدماته لمن رفض تحديث اتفاق الاستخدام

“واتساب” يبدأ في تقييد خدماته لمن رفض تحديث اتفاق…

2021-05-14 / 11:33 مساءً
Photo of الجيش الإسرائيلي يستهدف مكتب مدير قوى الأمن الداخلي لـ”حماس”

الجيش الإسرائيلي يستهدف مكتب مدير قوى الأمن الداخلي لـ”حماس”

2021-05-14 / 11:02 مساءً
Photo of جمعية بلغارية تندد باستقبال إسبانيا لإبراهيم غالي

جمعية بلغارية تندد باستقبال إسبانيا لإبراهيم غالي

2021-05-14 / 10:31 مساءً
Photo of الملك محمد السادس يأمر بارسال مساعدات للشعب الفلسطيني

الملك محمد السادس يأمر بارسال مساعدات للشعب الفلسطيني

2021-05-14 / 9:59 مساءً
Photo of خريج جامعة عبد الملك السعدي بطنجة.. استشهاد وكيل النيابة العامة بفلسطين

خريج جامعة عبد الملك السعدي بطنجة.. استشهاد وكيل النيابة…

2021-05-14 / 9:45 مساءً
Photo of القوات المسلحة الملكية تبرق الملك في ذكرى تأسيسها

القوات المسلحة الملكية تبرق الملك في ذكرى تأسيسها

2021-05-14 / 8:57 مساءً
Photo of احتجاجات بالدار البيضاء بعد صلاة الجمعة تضامنا مع فلسطين

احتجاجات بالدار البيضاء بعد صلاة الجمعة تضامنا مع فلسطين

2021-05-14 / 7:12 مساءً
Photo of مغاربة ينتقدون السماح بإقامة صلاة الجمعة ومنع أداء صلاة العيد

مغاربة ينتقدون السماح بإقامة صلاة الجمعة ومنع أداء صلاة…

2021-05-14 / 6:38 مساءً
Photo of كلميم .. حجز وإتلاف 356 كلغ من المواد الغذائية الفاسدة

كلميم .. حجز وإتلاف 356 كلغ من المواد الغذائية…

2021-05-14 / 5:33 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق