139 قتيلا بينهم 39 طفلا منذ بدء القصف الإسرائيلي على غزة

2021-05-15 / 9:44 صباحًا
0
هبة بريس - وكالات

قال الدفاع المدني بقطاع غزة إن عدد القتلى في القطاع جراء القصف الإسرائيلي ارتفع إلى 139 شخصا، بينهم 39 طفلا و22 امرأة.

وأشار الدفاع المدني إلى ارتفاع عدد الضحايا جراء قصف منزل في مخيم الشاطئ بغزة إلى 10 قتلى، بعد انتشال جثتي طفلين.

بدورها أعلنت وزارة الشؤون الدينية الفلسطينية إن الطيران الإسرائيلي دمر مسجدا. وقال متحدث عسكري إسرائيلي إن الجيش يتحرى صحة هذا الخبر.

ومع عدم وجود علامة على انتهاء القتال امتدت الخسائر إلى أماكن أبعد مع إعلان الفلسطينيين سقوط 11 قتيلا في الضفة الغربية المحتلة وسط اشتباكات بين محتجين وقوات الأمن الإسرائيلية.

وقال مسؤولون طبيون فلسطينيون إن ما لا يقل عن 130 شخصا لقوا حتفهم في غزة منذ يوم الاثنين ، بينهم أطفال ونساء، وأصيب اكثر من 900 آخرين.

هذا وجدد الطيران الإسرائيلي غاراته الجوية على غزة في ساعة مبكرة من صباح اليوم السبت.

كما أطلقت مدفعية الجيش الإسرائيلي قذائف تجاه الأراضي الزراعية شرقي محافظة خان يونس، كما جددت الزوراق إطلاق قذائفها تجاه الشواطئ.

وفي سياق متصل، ذكرت شركة الكهرباء في قطاع غزة، أنه نتيجة للقصف الذي طال مناطق واسعة في القطاع، تعطلت ثمان خطوط كهرباء رئيسية ناقلة للتيار من داخل الخط الأخضر، من أصل عشرة خطوط، وتبلغ قدرة الخطوط المتعطلة (100) ميغاوات، وسط تحذيرات من انهيار القطاعات الحيوية نتيجة النقص الحاد في الطاقة، مع دعوة جميع الأطراف للتدخل العاجل لوقف تفاقم الوضع الإنساني في قطاع غزة.

من الجانب الإسرائيلي، قال المتحدث باسم الجيش أن وحدات الجيش أغارت خلال الليلة الماضية على عشرات الأهداف في قطاع غزة ومن بينها راجمة صواريخ متعددة أستخدمت في اطلاق الصواريخ نحو القدس في اليوم الأول من العملية.

وتابع بيان الجيش أن طائرات حربية وأخرى أغارت الليلة الماضية على عدد كبير من مواقع اطلاق صواريخ وراجمات تحت أرضية من بينها راجمة الصواريخ المتعددة والتي أطلقت عبرها الصواريخ باتجاه القدس في اليوم الأول للعملية. كما تم القضاء على عدة خلايا تخريبية كانت في طريقها لاطلاق صواريخ نحو إسرائيل. كما تم استهداف موقع لحماس كان يضم منصة لاطلاق صواريخ مضادة للدروع في منزل داخل جباليا.

كما تم استهداف فتحة نفق في ساحة شاطئ تابعة لفندق في شمال قطاع غزة بالاضافة الى شقق عمليات لنشطاء في قوة حماس البحرية ومنزليْن لقائديْن في حماس في حي الصبرة وتل الهوى وبيت لاهيا استخدمت كبنية إرهابية ومن داخلها تم ادارة المعركة في جولات تصعيدية سابقة.

كما تم استهدف مكتب العمليات لقائد أجهزة الأمن الداخلية في حماس توفيق أبو نعيم في حي الرمال وعدد من مخازن الأسلحة احتوت بعضها على طائرات شراعية كان من المفترض استخدامها لمحاولة التسلل الجوي وفي مخزن اخر تم تخزين وسائل للقوة الجوية التابعة لحماس.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of بالفيديو.. فلسطيني يفقد أسرته في قصف إسرائيلي وينجو رفقة رضيعه

بالفيديو.. فلسطيني يفقد أسرته في قصف إسرائيلي وينجو رفقة…

2021-05-15 / 10:33 صباحًا
Photo of بالدبابات والزوارق الحربية.. إسرائيل تقصف مناطق في غزة

بالدبابات والزوارق الحربية.. إسرائيل تقصف مناطق في غزة

2021-05-15 / 10:11 صباحًا
Photo of الإمارات تدعو إلى الوقف الفوري للعنف في إسرائيل وفلسطين

الإمارات تدعو إلى الوقف الفوري للعنف في إسرائيل وفلسطين

2021-05-14 / 9:31 مساءً
Photo of مسارات جديدة للتهدئة في غزة.. وحديث عن وقف نار قريب

مسارات جديدة للتهدئة في غزة.. وحديث عن وقف نار…

2021-05-14 / 9:07 مساءً
Photo of بعد لبنان.. صواريخ على إسرائيل والمصدر: سوريا

بعد لبنان.. صواريخ على إسرائيل والمصدر: سوريا

2021-05-14 / 7:35 مساءً
Photo of نتنياهو يتوعد حركة “حماس” ويبعث برسالة شكر لزعماء دول كبرى

نتنياهو يتوعد حركة “حماس” ويبعث برسالة شكر لزعماء دول…

2021-05-14 / 6:48 مساءً
Photo of الصين تنتقد عرقلة واشنطن إصدار مجلس الأمن بيانا بشأن التوتر الفلسطيني الإسرائيلي

الصين تنتقد عرقلة واشنطن إصدار مجلس الأمن بيانا بشأن…

2021-05-14 / 6:13 مساءً
Photo of بالقوة.. الشرطة الجزائرية تمنع مسيرات الجمعة الـ117 من الحراك الشعبي

بالقوة.. الشرطة الجزائرية تمنع مسيرات الجمعة الـ117 من الحراك…

2021-05-14 / 5:01 مساءً
Photo of لاستقبال الجرحى الفلسطينيين.. مصر تفتح معبر رفح

لاستقبال الجرحى الفلسطينيين.. مصر تفتح معبر رفح

2021-05-14 / 4:15 مساءً
Photo of السعودية: أعمال إسرائيل تخالف المواثيق الدولية

السعودية: أعمال إسرائيل تخالف المواثيق الدولية

2021-05-14 / 3:22 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق