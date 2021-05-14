الجيش الإسرائيلي يستهدف مكتب مدير قوى الأمن الداخلي لـ"حماس" في قطاع غزة
توفيق ابو نعيم

الجيش الإسرائيلي يستهدف مكتب مدير قوى الأمن الداخلي لـ”حماس”

2021-05-14 / 11:02 مساءً
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هبة بريس ـ وكالات

أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء الجمعة، أن قواته استهدفت مقر مدير جهاز الأمن لحركة “حماس” في قطاع غزة، توفيق أبو نعيم.

وقال الجيش الإسرائيلي، في تغريدة نشرتها على حسابه في موقع “تويتر”: “ضربنا منذ قليل مكتبه الذي كان يستخدمه لقيادة ومراقبة البنية التحتية العسكرية”.

ويشهد الصراع الفلسطيني الإسرائيلي منذ 8 مايو تصعيدا حادا مستمرا بدأ باندلاع اشتباكات في منطقة الحرم القدسي الشريف وحي الشيخ جراح في القدس، حيث تنفذ إسرائيل إجراءات لطرد عائلات فلسطينية من منازلها.

ويوم الاثنين بدأت القوات الإسرائيلية حملة قصف واسعة على قطاع غزة، قالت إنها استهدفت مئات الأهداف لحركتي “حماس” و”الجهاد الإسلامي”، بينما أعلنت السلطات الصحية الفلسطينية في القطاع عن مقتل 126 فلسطينيا حتى الآن، بينهم 31 طفلا، إضافة إلى 950 جريحا، بينما شنت الفصائل الفلسطينية ضربات مكثفة على منشآت حيوية في إسرائيل بينها مطارات، وتم اعتراض معظم الصواريخ، لكن الهجمات أسفرت عن مقتل 7 إسرائيليين.

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