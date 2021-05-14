رفيق صايفي : الحكم حرم الوداد من هدف صحيح أمام مولودية الجزائر

هبة بريس ـ رياضة

قال الدولي الجزائري السابق رفيق صايفي إن الحكم بامالاك تيسيما حرم الوداد الرياضي من هدف صحيح أمام مولودية الجزائر، مساء اليوم الجمعة، ضمن لقاءات ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وأوضح صايفي أثناء تحليله لمباراة الوداد ضد المولودية على شبكة قنوات “بي ان سبورت” القطرية :”هدف الوداد صحيح، وقرار الحكم خاطئ”.

وكان الحكم تيسيما قد حرم الوداد الرياضي من هدف سجله وليد الكرتي في الدقيقة 35 بداعي التسلل، علما أن المباراة انتهت بالتعادل بين الطرفين بهدف مثله.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0