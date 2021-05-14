خريج جامعة عبد الملك السعدي بطنجة.. استشهاد وكيل النيابة العامة بفلسطين
عيسى برهم وكيل النيابة العامة بمحافظة سلفيت

خريج جامعة عبد الملك السعدي بطنجة.. استشهاد وكيل النيابة العامة بفلسطين

2021-05-14 / 9:45 مساءً
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هبة بريس- مكتب طنجة

أُستشهد اليوم الجمعة، عيسى برهم وكيل النيابة العامة بمحافظة سلفيت، أثناء الاحتجاجات التي تشهدها الضفة الغربية بفلسطـين،على خلفية أحداث القدس الأخيرة بحي “الشيخ جراح”.

عيسى برهم أحد خريجي كلية العلوم القانونية والاجتماعية والاقتصادية عبد الملك السعدي بطنجة، حيث ناقش أطروحته في الدكتورة سنة 2018.

جدير بالذكر أن تواتر الاحداث الأخيرة بفلسطين، أسفر عن سقوط عدد من الشهداء بقطاع غزة فيما أعلن الجيش الاسرائيلي عن قتلى وإصابات جراء القصف الذي باشرته كتائب عز الدين القساسم الجناح العسكري لحركة حماس

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