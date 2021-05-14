، الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان،
، الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان

الإمارات تدعو إلى الوقف الفوري للعنف في إسرائيل وفلسطين

2021-05-14 / 9:31 مساءً
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هبة بريس ـ وكالات

أعربت الإمارات، اليوم الجمعة، عن قلقها البالغ بسبب تصاعد أعمال العنف في إسرائيل وفلسطين، مقدمة التعازي لجميع الضحايا الذين سقطوا في التصعيد الأخير بين الجانبين.

وقال وزير الخارجية الإماراتي، الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، إن “دولة الإمارات تضم صوتها إلى الآخرين في الدعوة إلى الوقف الفوري للعنف والأعمال العدائية، وتدعو جميع الأطراف إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس واتخاذ خطوات فورية للالتزام بوقف إطلاق النار وبدء حوار سياسي”.

وبحسب البيان الذي نقلته وكالة الأنباء الإماراتية، أكد آل نهيان أن “الأحداث الأليمة التي شهدناها الأسبوع الماضي هي تذكير هام بضرورة البدء في الحوار السلمي والمصالحة، ونعول في هذا الشأن على ما تحمله اتفاقيات إبراهيم (أو الاتفاقيات الإبراهيمية، وتطلق على مجموعة من اتفاقيات السلام التي عُقِدت بين إسرائيل ودول عربية برعاية الولايات المتحدة) من وعود لأجيالنا الحالية والمقبلة بالعيش مع جيرانهم في سلام وكرامة وازدهار”.

وتابع الوزير الإماراتي: “تقتضي القيادة الحقيقية في هذا الوقت من الأزمة التوقف عن جميع الأعمال والممارسات الاستفزازية والانتقامية التي من شأنها زيادة التوتر والاحتقان بين الجانبين، والعمل على تهدئة الأوضاع وتخفيف حدة التوترات”.

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‫2 تعليقات

  2. لا تبحث عن شماعات ياعبد السلام ، ومن شجعهم قبل تطبيع الإمارات، الدول التي تتحرك الان هي الدول المتهمة بالتطبيع ، ماذا عن دول اللسان الطويل والدراع البارد ، دول مثل النكافات

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