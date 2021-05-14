حديث عن وقف نار قريب
الصورة من الارشيف

مسارات جديدة للتهدئة في غزة.. وحديث عن وقف نار قريب

2021-05-14 / 9:07 مساءً
0
هبة بريس ـ وكالات

في وقت أعلن فيه رئيس الأركان الإسرائيلي أفيف كوخافي أنه لا يزال أمام الجيش مراحل متبقية من العملية العسكرية على غزة، أفادت مصادر “العربية/الحدث”، الجمعة، بأن هناك مسارات جديدة للتهدئة.

فقد كشفت المعلومات عن مشروع هدنة في القطاع يتضمن مراقبة أميركية مصرية لوقف النار، حيث تتفاوض أميركا مع إسرائيل ومصر مع الفصائل الفلسطينية.

وبحسب المصادر، فإن التفاوض سيكون على هدنة طويلة مع تعهد مكتوب بعدم التصعيد مستقبلا، وسيعرض وفد مصري في تل أبيب مشروعاً مبدئياً.

كما سيضمن مشروع الهدنة الدائمة إعادة إعمار غزة والسماح بدخول مواد البناء.

إلا أن المصادر أكدت أنه ورغم الاقتراحات، لا نتائج حتى الآن للوساطة المصرية بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية.

وجاء ذلك في وقت أفادت فيه وسائل إعلام محلية إسرائيلية نقلاً عن مصادر دبلوماسية، أن وقف النار في القطاع من المرجح أن يكون في بداية الأسبوع

رفضت الوساطة المصرية
وقررت القاهرة حينها، الرد على الرفض الإسرائيلي بتجميد عدد من الملفات مع تل أبيب، محذّرة إسرائيل من استمرار العملية العسكرية ورفض الهدنة.

والجمعة، طالبت مصر دولا غربية بالضغط على إسرائيل للقبول بهدنة لأيام، مشيرة إلى أن استمرار القصف الإسرائيلي على غزة يمنع لقاء الوفد الأمني المصري بالفصائل الفلسطينية.

وأوضحت المصادر أن القاهرة طلبت من تل أبيب التهدئة لتتمكن من إدخال مساعدات علاجية إلى غزة، كما طلبت وقف القصف الجوي على غزة لإجلاء المصابين.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of الإمارات تدعو إلى الوقف الفوري للعنف في إسرائيل وفلسطين

الإمارات تدعو إلى الوقف الفوري للعنف في إسرائيل وفلسطين

2021-05-14 / 9:31 مساءً
Photo of بعد لبنان.. صواريخ على إسرائيل والمصدر: سوريا

بعد لبنان.. صواريخ على إسرائيل والمصدر: سوريا

2021-05-14 / 7:35 مساءً
Photo of نتنياهو يتوعد حركة “حماس” ويبعث برسالة شكر لزعماء دول كبرى

نتنياهو يتوعد حركة “حماس” ويبعث برسالة شكر لزعماء دول…

2021-05-14 / 6:48 مساءً
Photo of الصين تنتقد عرقلة واشنطن إصدار مجلس الأمن بيانا بشأن التوتر الفلسطيني الإسرائيلي

الصين تنتقد عرقلة واشنطن إصدار مجلس الأمن بيانا بشأن…

2021-05-14 / 6:13 مساءً
Photo of بالقوة.. الشرطة الجزائرية تمنع مسيرات الجمعة الـ117 من الحراك الشعبي

بالقوة.. الشرطة الجزائرية تمنع مسيرات الجمعة الـ117 من الحراك…

2021-05-14 / 5:01 مساءً
Photo of لاستقبال الجرحى الفلسطينيين.. مصر تفتح معبر رفح

لاستقبال الجرحى الفلسطينيين.. مصر تفتح معبر رفح

2021-05-14 / 4:15 مساءً
Photo of السعودية: أعمال إسرائيل تخالف المواثيق الدولية

السعودية: أعمال إسرائيل تخالف المواثيق الدولية

2021-05-14 / 3:22 مساءً
Photo of أردوغان: سيأتي دور الذين يشاركون إسرائيل في سفك الدماء بالصمت أو دعمها بالخفاء

أردوغان: سيأتي دور الذين يشاركون إسرائيل في سفك الدماء…

2021-05-14 / 2:13 مساءً
Photo of الجيش الاسرائيلي يطلق الرصاص على لبنانيين حاولوا اجتياز الحدود

الجيش الاسرائيلي يطلق الرصاص على لبنانيين حاولوا اجتياز الحدود

2021-05-14 / 1:12 مساءً
Photo of مواجهات بين فلسطينيين وجنود إسرائيليين في مناطق الضفة الغربية

مواجهات بين فلسطينيين وجنود إسرائيليين في مناطق الضفة الغربية

2021-05-14 / 12:51 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق