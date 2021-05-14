وقفات احتجاجية عقب صلاة الجمعة
وقفة احتجاجية تضامنية مع فلسطين

احتجاجات بالدار البيضاء بعد صلاة الجمعة تضامنا مع فلسطين

2021-05-14 / 7:12 مساءً
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هبة بريس ـ الدار البيضاء

مباشرة بعد صلاة الجمعة ، نظم المصلون بمنطقة الحي المحمدي، في مدينة الدار البيضاء وقفة احتجاجية تضامنية مع الفلسطينيين.

ورفع المحتجون شعارات تندد بالتصعيد الاسرائيلي فيما حمل البعض الاخر أعلام فلسطين، مرددين شعارات تعبر عن تضامنهم مع القضية الفلسطينية ،

وناصر البعض الاخر القضية الفلسطينية من قبيل “عهد الله لن نخون فلسطين فالعيون”، “فلسطين أمانة والتطبيع خيانة”، كما رفع المشاركون أكفهم للدعاء من أجل فلسطين والفلسطينيين.

وعرفت عدة مدن مغربية اليوم الجمعة تنظيم وقفات احتجاجية من بينها ، مدن فاس والناظور ووجدة والرشيدية والعرائش وبني تجيت وبركان وأصيلة والدار البيضاء والمحمدية وغيرها.

وتأتي هذه الوقفات رغم المنع الذي تفرضه السلطات المحلية بالمدن المغربية لمنع الوقفات الاحتجاجية، والذي حال دون تنظيم أكثر من وقفة رمزية تضامنا مع القدس وغزة وكل فلسطين، سواء بالرباط أمام البرلمان او الظار البيضاء أو غيرهما من المدن.

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