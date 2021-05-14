مغاربة ينتقدون السماح بإقامة صلاة الجمعة ومنع أداء صلاة العيد

هبة بريس ـ الرباط

عرفت صلاة الجمعة اليوم اقبالا كبيرا خلال صلاة أول جمعة بعد رمضان، حيث توافد العشرات من المصلين على المساجد من أجل أداء هذه الفريضة.

الإقبال الكبير على مساجد المملكة، دفع المغاربة لطرح العديد من التساؤلات حول الازدواجية في اتخاد الحكومة لبعض القرارات بعد منع إقامة صلاة العيد بالمصليات والمساجد

وسجل مغاربة في تعليقات فيسبوكية أن التبريرات التي قدمتها الحكومة بخصوص قرار منع صلاة العيد،غير مقنعة، على اعتبار أن صلاة الجمعة تعرف بدورها توافد حشود من المصلين ما تغيب معه شروط التباعد الاجتماعي وغيره من التدابير الوقائية.

واتهم بعض النشطاء الحكومة بالاستمرار في الارتجالية في اتخاذ القرارات، معتبرين أن منع صلاة العيد التي تقام في معظم المدن في مصليات وفضاءات مفتوحة مثير للاستغراب في ظل السماح بصلاة الجمعة .

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