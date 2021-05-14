انتشال جثة قاصر لقي مصرعه غرقا بحقينة سد الوحدة ضواحي تاونات

خالد لعروسي - هبة بريس

تمكنت عناصر الوقاية المدنية زوال اليوم الجمعة 14 ماي الجاري، من انتشال جثة قاصر يبلغ من العمر حوالي 14 سنة، بعدما لقي حتفه غرقا ، ليلة أمس الخميس، في حقينة سد الوحدة نواحي إقليم تاونات.

وبحسب مصادر ” هبة بريس ” ، فإن الهالك المنحدر من دوار القلة التابع الجماعة الترابية الجبابرة، كان قد توجه صوب السد من أجل الاستجمام بالطقس الدافئ في نهار يوم عيد الفطر، إلا أنه اختفى عن الأنظار في أعماق البحيرة ليلفظ أنفاسه الأخيرة غرقا.

و فور توصلهم بالحادث، حلت السلطات المحلية ورجال الدرك الملكي بالورتزاغ رفقة مصالح الوقاية المدنية إلى عين المكان، إلا أن فرقة الغطس لم تتمكن من انتشال جثة القاصر في الحين، قبل تتمكن زوال اليوم تحديد مكانها وانتشالها.

هذا وتم نقل جثة الهالك نحو مستودع الأموات بمستشفى الغساني بفاس قصد إخضاعها للتشريح الطبي تنفيذا لتعليمات النيابة العامة المختصة. فيما فتحت مصالح الدرك الملكي للمركز الترابي للورتزاغ تحقيقا حول ملابسات وقوع الحادث

يشار الى أن إقليم تاونات كان قد سجل ليلة أمس الخميس حالة غرق اخرى، تتعلق بقاصر يبلغ من العمر حوالي 16 سنة، بعدما لقي مصرعه غرقا بواد أولاي الواقع بالنفوذ الترابي لجماعة غفساي.

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