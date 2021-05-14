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السعودية: أعمال إسرائيل تخالف المواثيق الدولية

2021-05-14 / 3:22 مساءً
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هبة بريس - وكالات

أكد وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، اليوم الجمعة، إدانة بلاده “للممارسات غير الشرعية التي تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلية، وضرورة الوقف الفوري لأعماله التصاعدية التي تخالف الأعراف والمواثيق الدولية”.

جاء ذلك خلال اتصال أجراه وزير الخارجية السعودي مع مع وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني، رياض المالكي.

ودعا وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، خلال الاتصال إلى “استكمال الجهود الرامية لإبجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، بما يمكّن الشعب الفلسطيني من إقامة دولته الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وفق قرارات الشرعة الدولية مبادرة السلام العربية”، بحسب بيان رسمي.

​وكان العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، أعلن يوم الأربعاء الماضي، عن إدانة بلاده للعنف الذي تمارسه إسرائيل في محيط المسجد الأقصى.

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