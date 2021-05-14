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اليوم الوطني للمسرح.. وزارة الثقافة تنظم برنامجا وطنيا متنوعا عن بعد

2021-05-14 / 2:30 مساءً
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هبة بريس

أعلنت وزارة الثقافة والشباب والرياضة –قطاع الثقافة-، أنها ستنظم بمناسبة اليوم الوطني للمسرح الذي يصادف 14 ماي من كل سنة، برنامجا وطنيا متنوعا من الأنشطة المسرحية عن بعد، وذلك من خلال بث عروض مسرحية بمختلف المراكز الثقافية التابعة لها عبر ربوع المملكة.

وأوضحت الوزارة على موقعها الإلكتروني أنه سيتم، عبر صفحة قطاع الثقافة على (فيسبوك)، بث العروض المسرحية التي حازت على الجائزة الكبرى للمهرجان الوطني للمسرح خلال السنوات الفارطة.

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