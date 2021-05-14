رجب الطيب أردوغان

أردوغان: سيأتي دور الذين يشاركون إسرائيل في سفك الدماء بالصمت أو دعمها بالخفاء

2021-05-14 / 2:13 مساءً
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هبة بريس - وكالات

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن الدور سيأتي يوما على الذين يشاركون إسرائيل في سفك الدماء، بالصمت أو دعمها بالخفاء.

وأضاف أردوغان في تصريحات له اليوم الجمعة، خلال فعالية عبر الاتصال المرئي مع رؤساء أفرع “حزب العدالة والتنمية” الحاكم في الولايات، أن: “محاولات إسرائيل لنهب مدينة مثل القدس تضم أماكن مقدسة للمسلمين والمسيحيين واليهود، بدون حياء تجاوزت كل الحدود”.

وأكد على ضرورة أن يتخذ مجلس الأمن الدولي خطوات سريعة لضمان السلام والهدوء في القدس، تماشيا مع القرار المتخذ في الجمعية العامة.

وأعرب عن استعداد تركيا لدعم فعال لكل مبادرة يتم إطلاقها في الأمم المتحدة، وتحمل المسؤولية والتضحية من أجل إحلال السلام، مشيرا إلى أنه إن لم تتخذ منظمة التعاون الإسلامي موقفا ملموسا وفعالا فورا ضد الهجمات الإسرائيلية، فإنها ستكون قد أنكرت وجودها.

ودعا الرئيس التركي الدول والمؤسسات الدولية للتحرك بأسرع وقت لوقف الهجمات الإسرائيلية على الفلسطينيين.

وفي سياق متصل، أجرى أردوغان سلسلة اتصالات هاتفية مع رؤساء دول وحكومات نحو 20 بلدا منها، فلسطين وروسيا وقطر وباكستان والكويت والجزائر، في وقت تواصل فيه تركيا جهودها لحشد جميع المؤسسات الدولية ذات الصلة، وخاصة الأمم المتحدة و”منظمة التعاون الإسلامي” لدعم فلسطين ضد الهجمات الإسرائيلية.

ودعا القادة الذين تباحث معهم، إلى اتخاذ إجراءات مشتركة فعالة ضد الاعتداءات وعمليات القمع، التي تمارسها إسرائيل ضد المسجد الأقصى والقدس وغزة والمسلمين الفلسطينيين.

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‫4 تعليقات

  1. الا يعلم ان تركيا هي اول شريك اقتصادي للكيان الصهيوني .
    كفى من الشعارات و انتقل الى الافعال او اصمت افضل من كثرة الضحك على الدقون

  4. مثل مغربي : ” اللسان ما فيه عظم”…..يعني يمكن لك تقول ما شئت وسيبقى مجرد كلام لا يعوقه أي شيئ…..الكل يعلم استحالة إدانة إسرائيل من طرف الأمم المتحدة…..على من “يسخر “السيد أردوغان..؟؟؟

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