مراكش.. شركة ميكومار تطرد لجنة جماعية قدمت لمراقبة الآليات والشاحنات

محمد الأصفر - هبة بريس

عملت “هبة بريس” من مصادر موثوقة أن إدارة شركة ميكومار المفوض لها تدبير قطاع النظافة بمقاطعة المنارة بمراكش، منعت يوم السبت 8 ماي الجاري اللجنة المكلفة بالوقوف على مدى مطابقة الآليات التي اقتنتها الشركة للشروط المتضمنة بدفتر التحملات و العرض التقني.

وأضافت ذات المصادر، أن المنع علل بعدم إبلاغ مدير الشركة بقدوم اللجنة المذكورة، وهذا ما يتعارض مع بنود كناش التحملات، حيث هذا الآخير يعطي الحق للمصالح الجماعية في زيارة و مراقبة مستودع الآليات في أي وقت و دون أي إشعار.

واسترسلت ذات المصادر أن رئيس قسم البيئة و حفظ الصحة وباقي أعضاء اللجنة لم يتقبل الإهانة التي تعرض لها من طرف مدير الشركة خصوصا بعدما وصفهم بقليلي الأدب، كما هددهم عبر مهاتفة شخصيات وازنة بالمجلس الجماعي و ذلك على مرئى و مسمع من الجميع، قبل أن تقرر اللجنة الإنسحاب.

بالمقابل فإن حالة النظافة بمقاطعة المنارة، توحي بكارثة بيئية، وذلك راجع إلى تقادم و تآكل الآليات المستعملة، ناهيك عن عدم كنس الأزقة والشوارع بصفة مستمرة، مما يزيد من مشكل النظافة بالمناطق التي تدبرها الشركة.

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