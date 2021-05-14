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الجيش الاسرائيلي يطلق الرصاص على لبنانيين حاولوا اجتياز الحدود

2021-05-14 / 1:12 مساءً
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هبة بريس - وكالات

حاول عدد من المواطنين اللبنانيين، اليوم الجمعة، اجتياز الحدود اللبنانية الفلسطينية، قبل أن يطلق الجيش الإسرائيلي النار لارجاعهم.

وقال الجيش الإسرائيلي أن دباباته قامت بـ”إطلاق نار تحذيري نحو عدد من المشاغبين المشتبه بهم الذين اجتازوا من لبنان الى داخل الأراضي الإسرائيلية، بعد محاولة العبث بالجدار وإضرام النيران في المنطقة ومن ثم ابتعدوا إلى داخل لبنان”.

يذكر أن عددا من اللبنانيين نفذوا وقفة تضامنية مع الحدود مع فلسطين قرب السياج الشائك في مستعمرة المطلة.

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