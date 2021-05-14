مواجهات بين فلسطينيين وجنود إسرائيليين في مناطق الضفة الغربية

هبة بريس - وكالات

سادت حالة من التوتر المتزايد اليوم الجمعة الضفة الغربية، مع ورود أنباء عن اندلاع اشتباكات في مناطق متفرقة بين السكان الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية.

وأفادت وكالة “روسيا اليوم”، بأن مواجهات اندلعت في مختلف أرجاء الضفة، منها الخليل وبيت إيل وبيت لحم وسلفيت وقلقيلية وطولكرم وأريحا ونابلس، مشيرة إلى أن بيت إيل خاصة تشهد حاليا إطلاقا كثيفا للرصاص الحي.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية مقتل مواطن في بلدة يعبد جراء إصابته برصاص القوات الإسرائيلي في الشريان الرئيسي بالفخذ.

وسبق أن قتل فلسطيني آخر في وقت سابق من اليوم برصاص الجيش الإسرائيلي بدعوى محاولته تنفيذ عملية طعن عن مدخل مستوطنة عوفرا، شرق رام الله.

وأشارت الوكالة إلى أن خمسة أشخاص اعتقلوا خلال مواجهات عند حاجز الجلمة شمال جنين، فيما تجمع مجموعة كبيرة من المستوطنين على طريق أريحا-رام الله قرب قرية الخان الأحمر.

وأوضحت أن المواجهات في معظم المناطق اندلعت على عدة جولات، فجرا ثم بعد صلاة الجمعة، مؤكدة أن عددا من المناطق شهدت عمليات إطلاق نار.

وأفادت بوجود كمائن للمستوطنين، مؤكدة إحراق سيارة تابعة لمستوطن في بلدة بيت فوريك.

كما أكدت إحراق برج عسكري تابع للقوات الإسرائيلية في طولكرم، لافتة إلى أن الاشتباكات امتدت حاليا إلى مناطق جديدة لم تشهد مثل هذه الاضطرابات سابقا.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0