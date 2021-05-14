صورة تعبيرية

في جرسيف.. شخص يقتل طفلا يعمل راعيا عنده ويعلق جثته بحبل

2021-05-14 / 11:24 صباحًا
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هبة بريس

تمكنت عناصر الدرك الملكي بجماعة مزكيتام باقليم جرسيف، من اعتقال شخص خمسيني وفك لغز وفاة طفل عثر على جثته معلقى بحبل بأحد الضيعات الفلاحية.

تفاصيل الواقعة، حسب مصدر محلي، تعود الى إقدام صاحب ضيعة فلاحية
بدوار أولاد محند بجماعة أولاد بوريمة بإقليم جرسيف، على قتل الطفل البالغ من العمر 12 سنة والذي يعمل راعيا عنده.

وأضاف ذات المصدر، أن الطفل كان يرعى الغنم قبل أن يباغثه النوم وتدخل الغنم لأحد الضيعات المجاورة، الأملا الذي آثار غضب مشغله ودفعه لقتله وتعليق جتثه بحبل مدعيا انتحاره.

هذا وبعد اعتقال المعني بالأمر والتحقيق معه لفك خيوط الواقعة، تقرر تقديمه للعدالة.

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