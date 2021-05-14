أنجيلا ميركل

ميركل تدين قصف إسرائيل وتدعو لوقف الهجمات الصاروخية!

2021-05-14 / 10:49 صباحًا
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هبة بريس - وكالات

دانت المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، قصف الفصائل الفلسطينية لمواقع إسرائيلية، واعتبرته هجمات إرهابية.

صرح بذلك المتحدث باسم الحكومة الألمانية، ستيفن سيبرت، اليوم الجمعة، وقال إن “المستشارة تدين بأشد العبارات استمرار الهجمات الصاروخية ضد إسرائيل”.

وأضاف سيبرت أنه “لا يوجد شيء يبرر هذا الإرهاب، يجب وقف الهجمات الصاروخية على الفور”، مشيرا إلى أن “الحكومة الألمانية تدعم حق إسرائيل في الدفاع عن النفس”.

وتتزامن هذه التصريحات مع تواصل قصف الجيش الإسرائيلي جوا وبرا لمواقع في قطاع غزة، أسفرت حتى الآن عن ممقتل نحو 120 شخصا بينهم عشرات الأطفال، وإصابة أكثر من 800 آخرين.

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‫4 تعليقات

  4. أقول للجزائر ما رأيها بوقوف جميع الدول في صف الولايات المتحدة المساندة لإسرائيل،الجميع يساندها ظالمة وليست مظلومة،الجميع يساند إسرائيل يا مسلمي الجزائر،وأنتم تعملون ليل نهار في زعزعة وتخريب جاركم الغربي بما أوتيتوا من مال وسلاح وحقد

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