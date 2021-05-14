أنجيلا ميركل

ميركل تدين قصف إسرائيل وتدعو لوقف الهجمات الصاروخية!

2021-05-14 / 10:49 صباحًا
1
هبة بريس - وكالات

دانت المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، قصف الفصائل الفلسطينية لمواقع إسرائيلية، واعتبرته هجمات إرهابية.

صرح بذلك المتحدث باسم الحكومة الألمانية، ستيفن سيبرت، اليوم الجمعة، وقال إن “المستشارة تدين بأشد العبارات استمرار الهجمات الصاروخية ضد إسرائيل”.

وأضاف سيبرت أنه “لا يوجد شيء يبرر هذا الإرهاب، يجب وقف الهجمات الصاروخية على الفور”، مشيرا إلى أن “الحكومة الألمانية تدعم حق إسرائيل في الدفاع عن النفس”.

وتتزامن هذه التصريحات مع تواصل قصف الجيش الإسرائيلي جوا وبرا لمواقع في قطاع غزة، أسفرت حتى الآن عن ممقتل نحو 120 شخصا بينهم عشرات الأطفال، وإصابة أكثر من 800 آخرين.

ما رأيك؟
المجموع 1 آراء
1

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of الجيش الاسرائيلي يطلق الرصاص على لبنانيين حاولوا اجتياز الحدود

الجيش الاسرائيلي يطلق الرصاص على لبنانيين حاولوا اجتياز الحدود

2021-05-14 / 1:12 مساءً
Photo of مواجهات بين فلسطينيين وجنود إسرائيليين في مناطق الضفة الغربية

مواجهات بين فلسطينيين وجنود إسرائيليين في مناطق الضفة الغربية

2021-05-14 / 12:51 مساءً
Photo of ماكرون يناشد الفلسطينيين والإسرائيليين: “يجب أن تتوقف دوامة العنف”

ماكرون يناشد الفلسطينيين والإسرائيليين: “يجب أن تتوقف دوامة العنف”

2021-05-14 / 12:05 مساءً
Photo of آلاف الأردنيين يتوجهون للحدود تضامنا مع الشعب الفلسطيني

آلاف الأردنيين يتوجهون للحدود تضامنا مع الشعب الفلسطيني

2021-05-14 / 11:33 صباحًا
Photo of كتائب القسام تعلن استهداف مصنع كيميائي إسرائيلي بطائرة مسيرة

كتائب القسام تعلن استهداف مصنع كيميائي إسرائيلي بطائرة مسيرة

2021-05-14 / 10:08 صباحًا
Photo of ارتفاع عدد شهداء القصف الإسرائيلي على غزة إلى 119 قتيلا و830 مصابا

ارتفاع عدد شهداء القصف الإسرائيلي على غزة إلى 119…

2021-05-14 / 9:28 صباحًا
Photo of الصحة العالمية: البلدان الغنية تمتلك 83% من لقاحات فيروس كورونا

الصحة العالمية: البلدان الغنية تمتلك 83% من لقاحات فيروس…

2021-05-14 / 8:30 صباحًا
Photo of من جديد ” القسام” تقصف مناطق اسرائيلية بـ150 صاروخا

من جديد ” القسام” تقصف مناطق اسرائيلية بـ150 صاروخا

2021-05-13 / 11:40 مساءً
Photo of بـ50 صاروخا .. “القسام” تقصف عسقلان وأسدود وبئر السبع

بـ50 صاروخا .. “القسام” تقصف عسقلان وأسدود وبئر السبع

2021-05-13 / 10:28 مساءً
Photo of بايدن: نجري اتصالات مع السعودية ومصر لخفض التصعيد بغزة

بايدن: نجري اتصالات مع السعودية ومصر لخفض التصعيد بغزة

2021-05-13 / 9:56 مساءً

تعليق واحد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق