درك تيزنيت يفتح تحقيقا في مقتل شاب يوم العيد على قارعة الطريق

ع اللطيف بركة - هبة بريس

فتحت مصالح الدرك بمركز أكلو التابع لسرية تيزنيت ، تحقيق في ملابسات مقتل شاب ثلاثيني ، عثر على جثته عثر يوم أمس الخميس 13 ماي الجاري الموافق لعيد الفطر ، على قارعة الطريق الوطنية رقم 1 بالمدخل الشمالي لتيزنيت .

وأفادت مصادر الحريدة أن الهالك كان يمتطي دراجة نارية في اتجاه مدينة تزنيت ، قبل ان يعثر عليه جثة هامدة بجانب قنطرة صغيرة بقارعة الطريق.

الضحية يتحدر من اقليم ازيلال ويقطن قيد حياته باقليم اشتوكة ايت باها.

و تم نقل جثته الى مستودع الأموات ،في انتظار استكمال التحقيقات للكشف عن ملابسات الحادث و ذلك تحت اشراف النيابة العامة.

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