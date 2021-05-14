كتائب القسام تعلن استهداف مصنع كيميائي إسرائيلي بطائرة مسيرة

هبة بريس - وكالات

أعلنت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة “حماس”، اليوم الجمعة، عن استهداف مصنع كيميائي إسرائيلي في بلدة نير عوز على الحدود مع قطاع غزة بطائرة مسيرة.

وجاء في بيان الجناح العسكري لحماس: “استهدفت كتائب القسام مصنع كيميائي في نير عوز بطائرة مسيرة من طراز شهاب”.

وتصاعدت حدة التوتر بين قطاع غزة وإسرائيل على خلفية الأحداث في المسجد الأقصى وحي الشيخ جراح في القدس الشرقية المحتلة.

وبدأت، الاثنين الماضي، القوات الإسرائيلية حملة قصف واسعة على قطاع غزة حيث أكدت أنها استهدفت مئات الأهداف لحركتي “حماس” و”الجهاد الإسلامي”، بينما شنت الفصائل الفلسطينية ضربات صاروخية مكثفة على منشآت حيوية في إسرائيل بينها مطارات.

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