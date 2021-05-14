طقس الجمعة.. أمطار ورعد بعدد من المناطق المغربية
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طقس الجمعة.. أمطار ورعد بعدد من المناطق المغربية

2021-05-14 / 8:30 صباحًا
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هبة بريس ـ الرباط

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم غد الجمعة، أن تتشكل سحب منخفضة، خلال الليل والصباح، مصحوبة بكتل ضبابية أو قطرات خفيفة بالقرب من السواحل الأطلسية والأقاليم الجنوبية.

كما تتوقع المديرية أن تنزل، خلال الزوال، قطرات متفرقة مع تسجيل رعد فوق الاطلسين الكبير والمتوسط ، فيما ستكون السماء قليلة السحب إلى غائمة جزئيا بالسواحل الوسطى مع قطرات متفرقة محليا.

وسيكون الطقس عموما مستقرا مع سماء صافية إلى قليلة السحب بباقي المناطق، مع تسجيل أجواء حارة نوعا ما بسوس والجنوب الشرقي، فضلا عن إمكانية هبوب بعض الزوابع الرملية المحلية بالوسط وجنوب المملكة.

وستهب20وشمالية إلى متقلبة الاتجاه بباقي المناطق.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا، ما بين 17 و 24 درجة بالجنوب الشرقي، ما بين 15 و22 درجة بالأقاليم الجنوبية .وستكون ما بين 05 و12 درجة بباقي الأرجاء .

أما درجات الحرارة العليا، فستتأرجح ما بين 18 و25 درجة بالمرتفعات والسهول الأطلسية والسواحل، ما بين 26 و 34 درجة بالمنطقة الشرقية، السهول الداخلية ،شمال-غرب الأقاليم الجنوبية، هضاب الفوسفاط ووالماس، وستكون ما بين 32 و37 درجة بسهول تادلة والسفوح الجنوبية -الشرقية والجهة الشرقية والجنوبية للأقاليم الجنوبية ، وما بين 36 و 41 درجة داخل سوس وأقصى جنوب شرق البلاد.

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