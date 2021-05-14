الصحة العالمية: البلدان الغنية تمتلك 83% من لقاحات فيروس كورونا
تيدروس غيبريسوس

الصحة العالمية: البلدان الغنية تمتلك 83% من لقاحات فيروس كورونا

2021-05-14 / 8:30 صباحًا
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هبة بريس ـ والات

أعلنت منظمة الصحة العالمية، أن البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل، التي تضم أكثر من نصف سكان العالم ، تمتلك 17% فقط من لقاحات فيروس كورونا ، بينما تمتلك البلدان الأغنى 83%.

وكشف مدير منظمة الصحة العالمية، تيدروس غيبريسوس، عن هذه البيانات اليوم الخميس في جنيف في المنتدى العالمي للبحث والابتكار، مؤكدا أن المنظمة “تبذل كل ما في وسعها لمعالجة عدم المساواة من خلال منظومة COVAX والمبادرات العالمية الأخرى”.

وقال غبريسوس، إنه يتعين على المجتمع الدولي توسيع التعاون في مكافحة الوباء “بمشاركة مختلف الشركاء والجمعيات العلمية”.

بدورها قالت كبيرة العلماء في المنظمة، سوميا سواميناتان، في كلمة ألقتها في الاجتماع إنه على مدار العام والأربعة أشهر، التي مرت على المنتدى العلمي الأول لمنظمة الصحة العالمية، “تم الحصول على قدر كبير من المعرفة.. وتم إحراز تقدم فيما يتعلق بتوضيح أصل الفيروس والتقييم الوبائي وتحديد طرق مكافحته”.

في الوقت نفسه أوضحت سواميناتان أن الانتصار على الوباء يتطلب أولا وقبل كل شيء المساواة في توفير اللقاحات الأساسية وجعلها في متناول الجميع.

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