اكادير : إدانة شقيقتين متسولتين بالحبس بعد إدعائهما أنهما " لاجئتين سوريتين"
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اكادير : إدانة شقيقتين متسولتين بالحبس بعد إدعائهما أنهما ” لاجئتين سوريتين”

2021-05-13 / 10:17 مساءً
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ع اللطيف بركة : هبة بريس

قضت إبتدائية أكادير، بإدانة شقيقتين متسولتين بشهرين حبسا نافذا، بعد متابعتهما بتهمة التسول وإسقاط تهمة النصب عليهما.

وكانت مصالح الامن بمفوضية تيكوين ، قد أوقفتا الشقيقتين، بداية الشهر الجاري، متلبستين بالتسول الاحتيالي والتدليسي بالشارع العام.

وكانت المدانتين قد ضبطا في حالة تلبس وهما يدعيان أمام المواطنين أنهما لاجئتين سوريتين يرافقهن طفلين يحملان لافتات مكتوب عليها أنهم لاجؤون سوريون يحتاجون المساعدة.

وبعد توقيفهما وتحديد هويتهما تأكد أنهما مواطنتين مغربيتين يتحايلان على الناس بإستعمال أطفال.

وقد تم إيداع المتسولتين السجن المدني بأيت ملول ، لقضاء عقوبتهما ، فيما تم توجيه الطفلين نحو مركز حماية الطفولة بالمدينة.

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