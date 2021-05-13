بايدن: نجري اتصالات مع السعودية ومصر لخفض التصعيد بغزة

هبة بريس ـ وكالات

على خلفية تصاعد العنف في الأراضي الفلسطينية، أعلن الرئيس الأميركي، جو بايدن، إجراء اتصالات مع السعودية ومصر لخفض التصعيد في غزة.

وقال للصحافيين في البيت الأبيض، إنه يتوقع إجراء مزيد من المحادثات مع قادة المنطقة

بدورها، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، “هدفنا خفض التصعيد، ونحن على اتصال مع حلفائنا بالمنطقة، والجانبين الإسرائيلي و الفلسطيني”.

وتابعت “هجمات حماس الصاروخية على المناطق السكنية الإسرائيلية ليس “دفاعا عن النفس”.

كما أضافت هناك “دول عربية يمكنها أن تلعب دورا في تهدئة العنف في القدس وغزة”.

إلى ذلك، تعقد منظمة التعاون الإسلامي، بناء على طلب المملكة العربية السعودية، رئيسة القمة الإسلامية، الأحد القادم، اجتماعاً طارئاً افتراضياً للجنة التنفيذية على مستوى وزراء الخارجية مفتوح العضوية لبحث الاعتداءات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية، وخصوصا في القدس، وما تقوم به إسرائيل من أعمال عنف في محيط المسجد الأقصى.

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