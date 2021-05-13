” أنابيك” تُلعن عن طلب عروض لفائدة جمعيات بجهة كلميم وادنون

هبة بريس ـ

أعلنت الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات بجهة كلميم وادنون، عن طلب عروض لفائدة الجمعيات ذات المنفعة الاجتماعية أو العامة على مستوى الجهة برسم 2021 ، وذلك في إطار برنامج دعم التشغيل لإدماج الشباب.

و قالت الوكالة ، في بلاغ لها، بأنها ستشرع في تلقي طلبات الجمعيات الراغبة في الاستفادة من هذا البرنامج ، الى غاية 17 ماي بمقرات الوكالة بالجهة، مضيفة أن انتقاء الجمعيات سيتم حسب خدمات القرب التي تخلق فرص للشغل في مجموعة من القطاعات.

ويتعلق الأمر بالتعليم ما قبل التمدرس، ومساعدة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، و أطفال الشوارع والمسنين ، والنساء والمطلقات والأرامل والنساء العازبات والنساء ضحايا العنف والمسنين، وتدبير البنيات التحتية الرياضية والثقافية والاجتماعية ومؤسسات الرعاية الاجتماعية والفضاءات الجمعوية، وكذا محو الأمية والتربية غير النظامية ، و تعليم اللغات، والدعم المدرسي والنقل المدرسي بالعالم القروي والشبه الحضري، فضلا عن الاستشارة الموجهة للتعاونيات والجمعيات .

وذكر المصدر، أن هذا الإعلان يندرج في إطار تنفيذ الاتفاقية المبرمة مع مجلس جهة كلميم واد نون، وتنفيذا للإجراءات الجهوية لإنعاش التشغيل التي تهدف إلى دعم الاندماج في الحياة المهنية للباحثين عن عمل بالجهة، خصوصا المحور الرابع المتعلق بتطوير برنامج لدعم التشغيل المؤهل بالنسيج الجمعوي ومؤسسات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني من خلال توفير دعم للتشغيل ذي المنفعة الاجتماعية الذي سيمكن من خلق فرص لإدماج الشباب حاملي الشهادات أو بدونها.

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