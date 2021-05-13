لسعة عقرب
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لسعة عقرب تُرسل سائق طاكسي لمستعجلات بني ملال

2021-05-13 / 8:27 مساءً
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هبة بريس ـ بني ملال

تمكنت عقرب من سائق سيارة اجرة بعدما لسعته وهو يهم بالخروج من منزله متوجها إلى العمل .

وقالت مصادر متطابقة ان الاخير وضع قدمه داخل حذائه ، غير ان احساسه بشيء غريب داخل الحذاء اجبره على افتحاص ادون التنبأ بوجود عقرب سام داخل الحذاء لتتمكن منه بلسعة مسمومة .

وتم نقل السائق على وجه السرعة الى المستشفى الجهوي لبني ملال ، قصد تلقي الاسعافات الاولية ، حيث حُقن بمصل مضاد للسم ،

وتم الاحتفاظ به داخل المستشفى زهاء اربع ساعات تحت المراقبة الطبية ، وبعدها غادر المستشفى وفي اليوم الموالي استانف عمله بشكل طبيعي.

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