أمن البيضاء يطلق الرصاص لايقاف شاب عنّف والديه

هبة بريس ـ طارق عبلا

علمت هبة بريس من مصادرها أن عناصر الشرطة التابعة لأمن منطقة بن مسيك بمدينة الدار البيضاء، اضطرت قبل قليل من مساء اليوم الخميس إلى إطلاق عيار ناري تحذيري في وجه شخص يشتبه فيه أنه عنف والديه ورفض الاستسلام لأفراد الأمن بعد أن أبدى مقاومة كبيرة في مواجهتهم.

واضافت مصادرنا أن مصالح الأمن بالدائرة 23 بمنطقة بن مسيك، كانت قد توصلت بشكاية من قبل أسرة تقطن بمنطقة قصر البحر، مفادها أن أحد أبنائها قام بمهاجمة والديه، مما جعل فرقة من الشرطة تنتقل على وجه السرعة لفتح تحقيق في الموضوع، قبل أن تجد صعوبة في ضبط وتوقيف المشتبه فيه الذي أبدى مقاومة عنيفة، جعلت المحققين يستعينون بسلاحهم الوظيفي بعد أن أطلق أحدهم عيارا ناريا تحذيريا كان كفيلا بوضع حد لتحركات الشاب الهائج.

الحادث الذي استنفرت له مختلف الاجهزة الامنية، خلف نوعا من الارتياح بين صفوف الساكنة الذين ثمنوا الاحترافية التي تمت بها عملية توقيف المشتبه فيه، في الوقت الذي لازالت فيه التحقيقات مستمرة بتعليمات من النيابة العامة المختصة لكشف ظروف وملابسات الحادث.

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