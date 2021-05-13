القسام تقصف إسرائيل بصواريخ بعيدة المدى وتدخل الطائرات المسيرة للمعركة
طائرات مسيرة

نتنياهو يقر باستحالة صد كل ضربات المقاومة..القسام تقصف بطائرات مسيرة

2021-05-13 / 6:45 مساءً
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هبة بريس ـ وكالات

أعلنت كتائب القسام، الجناح المسلح لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، أنها قصفت لأول مرة مناطق جنوبي إسرائيل بصواريخ يصل مداها إلى 250 كيلومترا، واستهدفت حشودا عسكرية إسرائيلية على حدود غزة بطائرات مسيرة مفخخة، وبينما واصلت إسرائيل قصفها المكثف للقطاع، ولوحت بعملية برية ضده، أقر رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو بأن من المستحيل صد كل الصواريخ الفلسطينية.

فقد أعلنت كتائب القسام أنها قصفت اليوم الخميس تل أبيب وبئر السبع ونتيفوت وقاعدة تل نوف وقاعدة نيفاتيم بعشرات الصواريخ، وذلك بعد أن توعد الناطق باسم الكتائب أبو عبيدة بأنه لا حدود حمراء في صد العدوان الإسرائيلي.

وفي تطور جديد، أعلنت كتائب القسام أن طائراتها المسيرة استهدفت ظهر اليوم حشودا عسكرية إسرائيلية على تخوم قطاع غزة.

وبث الجناح العسكري لحركة حماس صور مسيرات “شهاب” المفخخة محلية الصنع التي دخلت الخدمة حديثا، مؤكدا أنه استهدف أمس الطيران المسير منصة إسرائيلية للغاز في عرض البحر. قبالة ساحل شمال غزة.

وقال مراسل الجزيرة عن مصادر إسرائيلية أن 4 مسيرات محملة بمتفجرات أطلقت من غزة باتجاه مواقع إسرائيلية.

من جهته، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إنه تم إسقاط طائرة مسيرة عبرت اليوم من قطاع غزة إلى الأراضي الإسرائيلية.

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تعليق واحد

  1. اللهم انصر اخواننا المجاهدين المدافعين عن ارضهم في فلسطين ، اللهم سدد رميهم واقذف الرعب في قلوب اعدائهم وشتت شملهم اللهم اجعل كيدهم في نحرهم.

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