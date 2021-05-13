الجبهة المغربية لدعم فلسطين تدعو إلى يوم وطني تضامني
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الجبهة المغربية لدعم فلسطين تدعو إلى يوم وطني تضامني

2021-05-13 / 6:10 مساءً
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هبة بيس ـ الرباط

دعت الجبهة المغربية لدعم فلسطين إلى تنظيم يوم وطني تضامني مع الشعب الفلسطيني تحت شعار “كلنا فلسطين

واختار نداء الجبهة، يوم الأحد 16 ماي 2021 على الساعة السادسة مساء، موعدا لتنظيم هذه التظاهرة، دون أن تحدد مكانا للتظاهر.

وقال النداء “نعلم ونفتخر بأن قضية فلسطين تسكن وجدان شعبنا المغربي المناضل، وها هو صوت فلسطين، صوت التضامن مع الشعوب، ينادينا جميعا ومن شأن تجسيد هذا التضامن تعزيز موازين القوى لصالح القضية الفلسطينية”.

وزادت الجبهة “توجه نداء حارا لمناضلات ومناضلي الهيآت المكونة لها وسائر الأحرار، نساء ورجالا، المناهضين للتطبيع الى تنظيم تظاهرات (وقفات و/أو مسيرات حسب الإمكانيات الملموسة)، موحدة في الزمان متفرقة في المكان، وذلك يوم الأحد 16 ماي 2021 على الساعة السادسة مساء”.

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تعليق واحد

  1. الفئة القليلة المطبعة و الموالية للصهاينة تفعل ما تريد نهارا جهارا و الأغلبية الساحقة الرافضة للكيان الصهيوني لا تستطيع تحديد مكان تجتمع فيه من أجل التعبير عن تضامنها مع الشعب الفلسطيني و رفصا للعدوان الصهيوني على الفلسطينيين !!!!!!!!!

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