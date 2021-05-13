فلسطين.. ارتفاع أعداد شهداء غزة إلى 87 قتيلا بينهم 18 طفلا

2021-05-13 / 5:38 مساءً
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هبة بريس - وكالات

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، اليوم الخميس، عن ارتفاع حصيلة ضحايا حملة القصف الإسرائيلية على القطاع إلى 87 قتيلا.

وقالت الوزارة، في بيان مقتضب، إن “العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة” أسفر حتى الآن عن مقتل 87 شخصا بينهم 18 طفلا و8 سيدات، إضافة إلى إصابة 530 شخصا بجروح مختلفة.

ويشهد الصراع الفلسطيني الإسرائيلي منذ 8 مايو تصعيدا حادا مستمرا بدأ باندلاع اشتباكات في منطقة الحرم الشريف وحي الشيخ جراح حيث تنفذ إسرائيل إجراءات لطرد عائلات فلسطينية من منازلهم.

والاثنين بدأت القوات الإسرائيلية حملة قصف واسعة على قطاع غزة حيث قالت إنها استهدفت مئات الأهداف لحركتي “حماس” و”الجهاد الإسلامي”، بينما شنت الفصائل الفلسطينية ضربات مكثفة على منشآت حيوية في إسرائيل بينها مطارات ومرافق حيوية، وتم اعتراض معظم الصواريخ لكن الهجمات أسفرت عن مقتل 7 إسرائيليين على الأقل.

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