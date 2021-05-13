أحداث القدس.. اجتماع طارئ لوزراء خارجية منظمة التعاون الاسلامي

هبة بريس - وكالات

تعقد منظمة التعاون الاسلامي يوم الأحد المقبل اجتماعا طارئا افتراضيا للجنة التنفيذية على مستوى وزراء الخارجية مفتوح العضوية لبحث الاعتداءات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية، وخصوصا في القدس الشريف .

وأوضحت المنظمة في بيان اليوم الخميس بأن الاجتماع، الذي يأتي بناء على طلب المملكة العربية السعودية، رئيسة القمة الإسلامية، سيبحث” الاعتداءات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية، وخصوصا في القدس الشريف، وما تقوم به إسرائيل من أعمال عنف في محيط المسجد الأقصى”.

وكانت المنظمة قد عقدت أول أمس اجتماعا طارئا على مستوى المندوبين الدائمين، بناء على طلب فلسطين‬، لبحث الاعتداءات ‫الإسرائيلية‬ المتصاعدة في ‫القدس.

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