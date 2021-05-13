تذكير .. هذا تاريخ العودة للعمل بتوقيت “GMT+1” بالمغرب

2021-05-13 / 4:18 مساءً
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هبة بريس

من المقرر أن تتم العودة للعمل بتوقيت (GMT+1) بالمغرب، وذلك بإضافة ستين (60) دقيقة إلى الساعة القانونية عند حلول الساعة الثانية صباحا من يوم الأحد 16 ماي 2021.

وكان قطاع إصلاح الإدارة – وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة- قد أعلن في بلاغ سابق أنه بمناسبة شهر رمضان المبارك، تم اعتماد الساعة القانونية للمملكة (GMT) بتأخير الساعة بستين (60) دقيقة.

وأوضح البلاغ، أن ذلك يأتي طبقا لمقتضيات المادة الثانية من المرسوم رقم 2.18.855 الصادر في 16 صفر 1440 (26 أكتوبر 2018) المتعلق بالساعة القانونية للمملكة، ولقرار السيد رئيس الحكومة رقم 3.17.21 الصادر في 16 من شعبان 1442 الموافق 30 مارس 2021 بشأن تغيير الساعة القانونية.

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