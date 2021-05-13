رجب الطيب أردوغان

أردوغان: نطلب دعم قرغيزستان “لتلقين إسرائيل درسا”

2021-05-13 / 3:35 مساءً
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هبة بريس - وكالات

أجرى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الخميس، اتصالا هاتفيا بنظيره القرغيزي، صدير جباروف، طلب خلاله دعم تركيا في المساعي التي تبذلها على الساحة الدولية لوقف هجمات إسرائيل على المسجد الأقصى والفلسطينيين.

وبحث الرئيسان التركي والقرغيزي خلال الاتصال الهاتفي العلاقات الثنائية بين البلدين والقضايا الإقليمية بحسب بيان للرئاسة التركية.

وأكد أردوغان لنظيره القرغيزي جباروف أنه “يريد أن يرى قرغيزستان إلى جانب تركيا في المساعي التي تبذلها على الصعيد الدولي لتلقين الدرس لإسرائيل التي تعتدي على المسجد الأقصى وغزة والفلسطينيين”، بحسب البيان.

وأجرى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال الأيام الماضية اتصالات مكثفة مع رؤساء دول عدة من أجل اتخاذ موقف موحد تجاه ما يجري في الأراضي الفلسطينية ومدينة القدس.

وعرض أردوغان على نظيره الروسي فلاديمير بوتين فكرة إرسال قوات دولية لحماية المقدسيين من اعتداءات الشرطة الإسرائيلية والمستوطنين المتطرفين المتزايدة في الآونة الأخيرة.

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‫3 تعليقات

  3. هذا هو المثال الحي الجلي في النفاق السياسي….الكل يعلم, وطبعا السيد أردوغان, أنه من المستحيل أن تدين الأمم المتحدة إسرائيل مهما قامت به…..لوجود فيطو ولي أمرها : أمريكا……الكثير من رؤساء الدول يدينون ويعاتبون إسرائيل على وحشيتها…لكن ذلك لا يمكن أن يتعدى ” القول بالفم….بالفم….”…..أضعف ألإيمان…والله غالب كما نقول….

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