في عيد الفطر.. بنعبد الله: نستنكر ما يتعرض له إخوتنا الفلسطنيين من تهجير وتقتيل وحشي

هبة بريس - الرباط

بارك الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، نبيل بنعبد الله، عيد الأضحى للمغاربة، مجددا استنكاره وتنديده للتقتيل الذي يتعرض له الفلسطينيون.

وقال بنعبد الله في تدوينة نشرها على حسابه بموقع “فيسبوك” : “بمناسبة حلول عيد الفطر السعيد أبارك لجميع المواطنات والمواطنين هذه المناسبة السعيدة، متمنيا أن يعيدها الله على صاحب الجلالة وسائر افراد العائلة الملكية وعلى وطننا الحبيب وعلى كل المغربيات والمغاربة بالازدهار والرخاء والتقدم، وأن تبلغ بلادنا ما تصبو إليه من تحقيق الديمقراطية الكاملة وضمان وصيانة الحقوق والحريات.”

وأضاف بنعبد الله “ولايفوتني بهذه المناسبة ونحن مقبلون على يوم عيد بالنسبة لجميع المسلمين، أن أجدد الاستنكار والتنديد لما يتعرض له إخوتنا الفلسطينيون من تهجير وتقتيل وحشي”، مجددا التضامن والتأييد اللامشروطين للقضية العادلة للشعب الفلسطيني في المطالبة بإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

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