اسماعيل هنية

الجيش الإسرائيلي يقصف منزل إسماعيل هنية في غزة

2021-05-13 / 12:53 مساءً
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هبة بريس - وكالات

أفادت وسائل إعلام، اليوم الخميس، بأن الجيش الإسرائيلي قام باستهداف منزل رئيس المكتب السياسي لحركة “حماس” إسماعيل هنية، في غزة.

وذكرت قناة “العربية”، أن إسماعيل هنية لم يكن في منزله لحظة استهدافه من قبل القوات الإسرائيلية.

وأشارت إلى وجود توقعات داخل إسرائيل بإنهاء المواجهات خلال يوم أو اثنين بوساطة مصرية.

وأوضحت أن وفدا أمنيا مصريا وصل، اليوم الخميس، إلى تل أبيب، لبحث وقف إطلاق النار والتصعيد.

يأتي ذلك وسط تصعيد عسكري كبير من قبل الجيش الإسرائيلي على قطاع غزة.

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