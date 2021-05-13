دراسة: 84 % من المغاربة يستخدمون واتساب في2021

هبة بريس

أظهر مقياس وسائل التواصل الاجتماعي (بارومتر) لمجموعة Sunergia ، أن 84 في المائة من المغاربة يستخدمون نظام التراسل ( واتساب ) سنة 2021 ، وأن 79 في المائة منهم يستخدمونه بشكل يومي .

وأوضحت المجموعة، من خلال الرسم البياني لشبكات التواصل الاجتماعي بالمغرب لسنة 2021 ، أن « هذا المعدل يصل بالوسط الحضري إلى ما يربو عن 90 بالمائة « ، مشيرة إلى أن واتساب موجود لدى جميع شرائح المجتمع وبكافة جهات المملكة.

وأبرز المصدر ذاته أن مستعملي واتساب بشكل أقل ، هم في الغالب من الأشخاص الذين لا يتوفرون على هاتف ذكي ، ويتعلق الأمر أساسا بالمغاربة الذين تفوق أعمارهم 45 سنة من ذوي الدخل الضعيف جدا ، والذين يعملون في قطاعي الفلاحة والصيد البحري .

وفي ما يخص الفايسبوك، يتابع المصدر ذاته ، فإن نسبة مستخدميه مع مطلع سنة 2019 بلغت بالمغرب 57 في المائة، بينما في 2021 ، فهناك ما يقرب من 3 من أصل 4 مغاربة يستخدمونه بشكل منتظم ، وذلك على مستوى مختلف الشرائح السكانية.

وإذا كان من الممكن اعتبار الواتساب نظاما للتراسل ، فهذا لا يتأتى بالنسبة للفايسبوك الذي يعتبر أول شبكة تواصل اجتماعية بالمغرب ، حيث يتصفحه غالبية السكان بشكل يومي.

ومن جانب آخر يظهر هذا الرسم أن إنستغرام يستخدم من طرف 42 في المائة من المغاربة خلال سنة 2021، بزيادة 14 نقطة مقارنة مع السنة الفارطة، علما أن عدد مستخدمي هذه الشبكة الاجتماعية انتقل من 10 إلى 15 مليون مستخدم بالمغرب ، مع الإشارة إلى أن غالبيتهم يدمنون على استخدمها بشكل يومي .

وحسب الدراسة ، فإن ما يميز انستغرام عن سابقيه ، أن غالبية مستخدميه لا تتجاوز أعمارهم سن 35 سنة. بحيث ليس من المستغرب أن يكون معظم مستخدميه من العاملين بقطاعي الفنون والثقافة وكذا بمجالي التجارة والصناعة.

وبمعدل استخدام تصل نسبته إلى 21 في المائة من المغاربة، تأتي « سناب شات »في المرتبة الرابعة، حيث تعرف ارتفاعا بنسبة 50 في المائة من مجموع قاعدة مستخدميها.

وقد تم تصنيف Tiktok على أنه « نجم صاعد » بحيث يستخدم من قبل المغاربة بنسبة 14 في المائة، يليه Linkedin بمعدل استخدام 12 في المائة .

وعلى عكس كافة شبكات التواصل الاجتماعية التي شهدت نموا خلال هذه السنة ، فقد ظل موقع Twitter مستقرا بنسبة 5 في المائة من المستخدمين ، يليه موقع Pinterest أو » أفضل العقول المبدعة » الذي يعتبر الشبكة الأقل استخداما من خلال الرسم ، وذلك بمعدل استخدام لا يتجاوز 1 في المائة.

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