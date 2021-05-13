100 ألف فلسطيني يؤدون صلاة عيد الفطر في المسجد الأقصى

2021-05-13 / 10:05 صباحًا
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هبة بريس - وكالات

أدى 100 ألف فلسطيني صلاة عيد الفطر، اليوم الخميس، في المسجد الأقصى بمدينة القدس.

وأعلن المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، رئيس مجلس الإفتاء الأعلى، الشيخ محمد حسين، عن موعد صلاة العيد لعام 1442 هجريا، في فلسطين والقدس وهو الساعة 6:15 حسب التوقيت الصيفي في فلسطين.

وفي وقت سابق، أكدت وزارة الأوقاف الفلسطينية في بيان لها أنه نظرا للأوضاع الأمنية التي يشهدها قطاع غزة، وكذلك الحالة الوبائية، فإن إقامة صلاة العيد ستكون في المساجد فقط، مع الالتزام بإجراءات السلامة والوقاية اللازمة.

كما منعت منعا باتا إقامة صلاة العيد في الساحات المركزية أو في العراء.

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