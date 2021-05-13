عشرات الشهداء والجرحى.. الاحتلال ينفذ 500 غارة

هبة بريس ـ وكالات

شنَّ الجيش الإسرائيلي أكثر من 500 غارة على أهداف مختلفة في قطاع غزة، تسببت في استشهاد 69 فلسطينيا، بينهم 17 طفلا و7 سيدات، وإصابة نحو 388 آخرين.

وكانت كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- قد قصفت المدن والمستوطنات في محيط قطاع غزة بـ130 صاروخا، ردا على تدمير برج الشروق وسط مدينة غزة واغتيال القيادي باسم عيسى ورفاقه، بينما أعلنت سلطات الاحتلال عن سقوط قتيل وعدد من الإصابات في سديروت.

من جهته، قال المتحدث الرسمي باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي إن سلاح الجو الإسرائيلي شن أكثر من 500 غارة جوية على أهداف تابعة لحركتي حماس والجهاد الإسلامي في قطاع غزة.

وأضاف أدرعي أن الجيش الإسرائيلي وجّه ضربة قوية لقدرات حماس والجهاد الصاروخية، واستهدف عددا من كبار المجلس العسكري.

وقد أعلن الجيش الإسرائيلي أن أكثر من ألف صاروخ أطلق من قطاع غزة باتجاه إسرائيل منذ مساء الاثنين الماضي.

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