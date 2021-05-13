عشرات الشهداء والجرحى.. الاحتلال ينفذ 500 غارة
الصورة تعبيرية

عشرات الشهداء والجرحى.. الاحتلال ينفذ 500 غارة

2021-05-13 / 2:00 صباحًا
0
هبة بريس ـ وكالات

شنَّ الجيش الإسرائيلي أكثر من 500 غارة على أهداف مختلفة في قطاع غزة، تسببت في استشهاد 69 فلسطينيا، بينهم 17 طفلا و7 سيدات، وإصابة نحو 388 آخرين.

وكانت كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- قد قصفت المدن والمستوطنات في محيط قطاع غزة بـ130 صاروخا، ردا على تدمير برج الشروق وسط مدينة غزة واغتيال القيادي باسم عيسى ورفاقه، بينما أعلنت سلطات الاحتلال عن سقوط قتيل وعدد من الإصابات في سديروت.

من جهته، قال المتحدث الرسمي باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي إن سلاح الجو الإسرائيلي شن أكثر من 500 غارة جوية على أهداف تابعة لحركتي حماس والجهاد الإسلامي في قطاع غزة.

وأضاف أدرعي أن الجيش الإسرائيلي وجّه ضربة قوية لقدرات حماس والجهاد الصاروخية، واستهدف عددا من كبار المجلس العسكري.

وقد أعلن الجيش الإسرائيلي أن أكثر من ألف صاروخ أطلق من قطاع غزة باتجاه إسرائيل منذ مساء الاثنين الماضي.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of إسرائيل تحول رحلات جوية تفاديا لصواريخ غزة

إسرائيل تحول رحلات جوية تفاديا لصواريخ غزة

2021-05-13 / 12:07 صباحًا
Photo of لأول مرة.. صفارات الإنذار تدوي في شمال إسرائيل

لأول مرة.. صفارات الإنذار تدوي في شمال إسرائيل

2021-05-12 / 11:25 مساءً
Photo of إصابة جنديين إسرائيليين بعملية قرب نابلس.. واستشهاد المنفذ

إصابة جنديين إسرائيليين بعملية قرب نابلس.. واستشهاد المنفذ

2021-05-12 / 10:10 مساءً
Photo of الرئيس الإسرائيلي: الحرب اندلعت والأغلبية مذهولة ولا تصدق ما تراه

الرئيس الإسرائيلي: الحرب اندلعت والأغلبية مذهولة ولا تصدق ما…

2021-05-12 / 9:43 مساءً
Photo of بايدن لنتنياهو : نأمل في إنهاء الصراع عاجلا وليس آجلا

بايدن لنتنياهو : نأمل في إنهاء الصراع عاجلا وليس…

2021-05-12 / 8:59 مساءً
Photo of شركات طيران أمريكية تعلق رحلاتها إلى إسرائيل

شركات طيران أمريكية تعلق رحلاتها إلى إسرائيل

2021-05-12 / 8:24 مساءً
Photo of العدوان الإسرائيلي على غزة يحصد 65 قتيلا و365 جريحا

العدوان الإسرائيلي على غزة يحصد 65 قتيلا و365 جريحا

2021-05-12 / 7:55 مساءً
Photo of غوتيريش يحث الصحة العالمية على ترخيص لقاح “سبوتنيك V” الروسي

غوتيريش يحث الصحة العالمية على ترخيص لقاح “سبوتنيك V”…

2021-05-12 / 6:43 مساءً
Photo of عباس: إسرائيل تريد فرض أمر واقع استعماري

عباس: إسرائيل تريد فرض أمر واقع استعماري

2021-05-12 / 6:32 مساءً
Photo of إيران تعلن غدا الخميس أول أيام عيد الفطر المبارك

إيران تعلن غدا الخميس أول أيام عيد الفطر المبارك

2021-05-12 / 6:18 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق