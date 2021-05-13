صورة تعبيرية

15 قتيلا و2239 جريحا.. حصيلة حوادث السير بالمدن خلال أسبوع

2021-05-13 / 7:00 صباحًا
1
هبة بريس

لقي 15 شخصا مصرعهم، وأصيب 2239 آخرون بجروح، إصابات 69 منهم بليغة، في 1654 حادثة سير داخل المناطق الحضرية خلال الأسبوع الممتد من 3 إلى 9 ماي 2021.

وعزا بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، الأسباب الرئيسية المؤدية إلى وقوع هذه الحوادث، حسب ترتيبها، إلى عدم انتباه السائقين، وعدم احترام حق الأسبقية، وعدم انتباه الراجلين، وعدم ترك مسافة الأمان، والسرعة المفرطة، وتغيير الاتجاه بدون إشارة، وتغيير الاتجاه غير المسموح به، وعدم التحكم، وعدم احترام الوقوف المفروض بعلامة قف، والسير في الاتجاه الممنوع، والسير في يسار الطريق، وعدم احترام الوقوف المفروض بضوء التشوير الأحمر، والتجاوز المعيب.

وبخصوص عمليات المراقبة والزجر في ميدان السير والجولان، أفاد البلاغ أن مصالح الأمن تمكنت من تسجيل 33 ألفا و93 مخالفة، وإنجاز 5250 محضرا أحيلت على النيابة العامة، واستخلاص 27 ألفا و843 غرامة صلحية.

وأشار البلاغ، إلى أن المبلغ المتحصل عليه من هذه المخالفات بلغ 5 ملايين و721 ألفا و600 درهما، فيما بلغ عدد العربات الموضوعة بالمحجز البلدي 3910 عربة، وعدد الوثائق المسحوبة 5250 وثيقة، وعدد المركبات التي خضعت للتوقيف 70 مركبة.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of فجر العيد ..مصرع شاب في حادثة سير مروعة بازيلال

فجر العيد ..مصرع شاب في حادثة سير مروعة بازيلال

2021-05-13 / 11:17 مساءً
Photo of لسعة عقرب تُرسل سائق طاكسي لمستعجلات بني ملال

لسعة عقرب تُرسل سائق طاكسي لمستعجلات بني ملال

2021-05-13 / 8:27 مساءً
Photo of أمن البيضاء يطلق الرصاص لايقاف شاب عنّف والديه

أمن البيضاء يطلق الرصاص لايقاف شاب عنّف والديه

2021-05-13 / 8:03 مساءً
Photo of طانطان .. حجز أزيد من 6.5 أطنان من مخدر الشيرا وتوقيف 5 أشخاص

طانطان .. حجز أزيد من 6.5 أطنان من مخدر…

2021-05-12 / 11:12 صباحًا
Photo of الخميسات.. العثور على جثة داخل الصندوق الخلفي لسيارة والأمن يحقق

الخميسات.. العثور على جثة داخل الصندوق الخلفي لسيارة والأمن…

2021-05-11 / 9:48 صباحًا
Photo of ” البتيخ” يُرسل رضيعين إلى الانعاش بسطات

” البتيخ” يُرسل رضيعين إلى الانعاش بسطات

2021-05-09 / 12:38 مساءً
Photo of مصرع ثلاثيني رمى بنفسه من الطابق الثاني بخريبكة

مصرع ثلاثيني رمى بنفسه من الطابق الثاني بخريبكة

2021-05-09 / 10:21 صباحًا
Photo of قطار يخرج عن سكته بمصر دون وقوع إصابات

قطار يخرج عن سكته بمصر دون وقوع إصابات

2021-05-09 / 12:05 صباحًا
Photo of برشيد…سيارة تبثر ذراع شخص وترديه قتيلا

برشيد…سيارة تبثر ذراع شخص وترديه قتيلا

2021-05-08 / 11:28 مساءً
Photo of فاجعة.. مصرع ستة أشخاص في حادثة سير مأساوية بقلعة السراغنة

فاجعة.. مصرع ستة أشخاص في حادثة سير مأساوية بقلعة…

2021-05-08 / 8:20 مساءً

تعليق واحد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق