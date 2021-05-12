لأول مرة.. صفارات الإنذار تدوي في شمال إسرائيل

هبة بريس ـ وكالات

دوّت صفّارات الإنذار، فجر الخميس، في شمال إسرائيل، للمرّة الأولى منذ بداية التصعيد العسكري المستمرّ مع حركة حماس، وفق ما أعلن الجيش.

وكانت الصواريخ التي أطلقتها حماس من قطاع غزّة في وقتٍ سابق قد استدعت إطلاق صفّارات الإنذار في جنوب إسرائيل ووسطها، لكن ليس في شمالها.

وقال مصادر صحفية “صافرات الإنذار تدوي لأول مرة في محيط مدينة حيفا شمال إسرائيل”.

كما أشارت ذات المصادر “سقوط صاروخ على مبنى في مدينة ريشون ليتسيون جنوب تل أبيب”.

وأيضا، سقط صاروخ على مبنى في مدينة بيتح تكفا جنوب تل أبيب، ما تسبب في اندلاع حريق.

وإلى ذلك، ضربت رشقة ثالثة من الصواريخ الفلسطينية موقعين قرب القدس.

هذا وأكدت مصادر طبية فلسطينية، ليل الأربعاء، سقوط 67 قتيلا، من بينهم 17 طفلًا و 6 سيدات ومسن، وإصابة 388 فلسطينياً بجراح مختلفة، من جرّاء عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.

كما أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن، ليل الأربعاء، أنه أجرى اتصالا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، معربا عن أمله بانهاء الصراع مع الفلسطينيين عاجلا وليس آجلا.

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